Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг ОПЗЖ упал, несмотря на то, что на них обращено все внимание общества после закрытия оппозиционных телеканалов.
«Мне кажется, это какое-то манипулятивное исследование, потому что абсолютно все исследования других групп — и КМИС предыдущий, и «Социс», и группа «Рейтинг», и Центр Разумкова указывают, что ОПЗЖ на первом месте», — подчеркнул Молчанов.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые принадлежат коллеге председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука по партии Тарасу Козаку.
Согласно данным опроса, проведенного «Центром социального мониторинга», только 7,2% украинцев считают, что Зеленский не зависит в своих действиях от других стран и международных организаций.