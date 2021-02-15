Социологи на Украине занизили уровень популярности партии «Оппозиционная платформа за жизнь» (ОПЗЖ), сказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг ОПЗЖ упал, несмотря на то, что на них обращено все внимание общества после закрытия оппозиционных телеканалов.

«Мне кажется, это какое-то манипулятивное исследование, потому что абсолютно все исследования других групп — и КМИС предыдущий, и «Социс», и группа «Рейтинг», и Центр Разумкова указывают, что ОПЗЖ на первом месте», — подчеркнул Молчанов.

«Цензура доведена до абсурда». ОПЗЖ заступилась за Булгакова © press.lv интервью можно прочитать на нашем сайте.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые принадлежат коллеге председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука по партии Тарасу Козаку.

Согласно данным опроса, проведенного «Центром социального мониторинга», только 7,2% украинцев считают, что Зеленский не зависит в своих действиях от других стран и международных организаций.