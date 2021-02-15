Президент Украины Владимир Зеленский становится копией своего предшественника Петра Порошенко, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

Зеленский стал президентом Украины только потому, что выступил жестким оппонентом Порошенко и пообещал отправить мятого президента страны за решетку.

«Пока что мы видим, что его политтехнологи из Зеленского делают такого себе второго Порошенко, который уже явно настроен опираться на националистического избирателя с Западной Украины, но никак не на тех, кто его привел к власти, преимущественно русскоязычных жителей страны», — констатировал Молчанов.

Зеленский и Порошенко в борьбе за допуск ко двору Байдена © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что при Зеленском голосовали за закон о тотальной украинизации, а также отсутствует прогресс по мирному урегулированию по Минским соглашениям.

При Зеленском также закрылись три телеканала, критически настроенные к власти.

«Исходя из кульбитов, которые делает Зеленский в последнее время, Порошенко скоро будет его главным союзником», — подытожил Молчанов.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.

Ранее Порошенко заявил, что готов возглавить украинское правительство при президенте Зеленском.