Зеленский стал президентом Украины только потому, что выступил жестким оппонентом Порошенко и пообещал отправить мятого президента страны за решетку.
«Пока что мы видим, что его политтехнологи из Зеленского делают такого себе второго Порошенко, который уже явно настроен опираться на националистического избирателя с Западной Украины, но никак не на тех, кто его привел к власти, преимущественно русскоязычных жителей страны», — констатировал Молчанов.
Зеленский полностью перенял гуманитарную политику Порошенко, отметил эксперт.
Он напомнил, что при Зеленском голосовали за закон о тотальной украинизации, а также отсутствует прогресс по мирному урегулированию по Минским соглашениям.
При Зеленском также закрылись три телеканала, критически настроенные к власти.
«Исходя из кульбитов, которые делает Зеленский в последнее время, Порошенко скоро будет его главным союзником», — подытожил Молчанов.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Ранее Порошенко заявил, что готов возглавить украинское правительство при президенте Зеленском.