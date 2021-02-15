Продажа Россией электроэнергии в Украину - это не благотворительность со стороны Москвы, а экономически обусловленное решение. Об этом директор дирекции вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский сказал в интервью изданию Украина.ру

Не воровство: Марунич назвал главную проблему украинской электроэнергетики © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Если собственникам выгодно продавать в Украину электроэнергию или газ, а это так, потому что это рынок в 40 миллионов человек, то это не значит, что мы оказываем материальную помощь украинцам, потому что они наши братья. Нет, это потому, что это наш самый крупный рынок для продаж нашего г*вна… Мы никакую благотворительность не оказываем, это экономические вопросы», — заявил Красовский.

Он напомнил, что на Украине функционирует более десяти советских, «так или иначе принадлежащих РФ, хотя они и записаны в украинскую энергетическую компанию», ядерных реакторов типа ВВЭР, сконструированных в Подольске и произведенных на Ижорском машиностроительном заводе.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.