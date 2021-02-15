Украинцы мечтают о президенте, похожем на российского лидера Владимира Путина, поэтому на Украине такая нестабильная внутриполитическая ситуация. Об этом директор дирекции вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский сказал в интервью изданию Украина.ру

Бывшего главреда Украина.ру начала проверять СБУ © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Алену Березовскую из-за интервью с сопредседателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, в ходе которого она задала вопрос о вхождении Украины в состав РФ. Позднее Красовский сообщил, что этот вопрос велел задать он.

По его мнению, этот вопрос интересен большому количеству жителей Украины, более того, он «абсолютно убежден», что украинские граждане действительно хотели бы войти в состав России или по крайней мере иметь такого президента, как Путин.

«Именно поэтому они и выходили 150 раз на Майдан, меняли одного президента на другого. Им хотелось президента пожестче. Им хотелось президента конкретного, который будет думать о народе, решит материальные проблемы украинцев. Возьмет под контроль озверевших украинских олигархов. В реальности украинцам хотелось бы Путина, им стыдно в этом признаться», — заявил журналист.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.