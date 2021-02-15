Команда президента Украины Владимира Зеленского готовит зачистку оппозиции, что может быть чревато военным сценарием в Донбассе в качестве отвлекающего маневра. Об этом политолог Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский анонсировал секретное заседание СНБО © пресс-служба президента Украины

По мнению Корнилова, такой формат заседания наравне с закрытием трех телеканалов свидетельствует о поступательном «закручивании гаек». По его словам, Зеленский пошел по сценарию, по которому в свое время ходил экс-президент Петр Порошенко.

Политолог подчеркнул, что теперь, когда власти закрыли телеканалы, распустили Конституционный суд и попрали тем самым конституционные нормы, им терять нечего.

«Для того, чтобы выходить из этого тупика, вполне вероятно, что Зеленского будут сейчас толкать к военному сценарию, к сценарию резкого обострения ситуации в Донбассе. С тем, чтобы потом, на волне военных реляций, начинать более серьезную зачистку оппозиции внутри страны», — сказал Корнилов.

В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет этими СМИ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.