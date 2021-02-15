Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения в том виде, в каком они подписаны, украинская власть выполнить не может и нужны корректировки.
По словам Корнилова, украинские власти уже не впервые делают подобные заявления, при этом для него удивительно, что Германия и Франция продолжают делать вид, что Украина соглашения выполняет, а санкции нужно накладывать на Россию.
«На мой взгляд, действительно нужно постоянно все подобные заявления выносить на официальный уровень, на уровень межгосударственных отношений. И требовать от Киева пояснений, даже не перед нами, и не перед своими избирателями, а, в первую очередь, перед Францией, Германией, ОБСЕ — гарантами Минских соглашений», — заявил политолог.
Он считает, что на каждое подобное заявление нужно делать соответствующую ноту и обсуждать вопрос на дипломатическом уровне.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.