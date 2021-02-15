Мать киевской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай выложила в Instagram 12 февраля снимки с вечеринки, на которой засветилась «Верка Сердючка». Подписчики женщины недоумевают, что этот персонаж забыл на застолье, где отдыхает Порывай

«Это Верка?», «Мне тоже интересно, или постарела или не она», — задались вопросом одни фолловеры.

«Я разденусь догола»: Данилко заключил новое пари © Андрей Данилко/Инстаграм Андрей Данилко, эксплуатирует другой человек.

Еще одно недоумение у людей вызвали шутливые надписи на воздушных шарах, написанные с использованием нецензурной лексики. Об этом поклонники Людмилы Порывай тоже написали в комментариях.

«Когда уже мат запретят совсем. Люди приличие перестали понимать. И старики туда же», — констатировала одна из подписчиц.

Читайте также: «Фильм ужасов какой-то»: мать Королевой шокировала юбилейным фото.

Людмила Порывай — хормейстер, телеведущая, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине. Заслуженный деятель культуры Украинской ССР. Какое-то время жила с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве. На данный момент проживает в городе Майами, США.