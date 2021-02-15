«Это Верка?», «Мне тоже интересно, или постарела или не она», — задались вопросом одни фолловеры.
Другие пользователи внимательно рассмотрели фотографии и поняли, что «Сердючка» поддельная, а образ, который когда-то придумал украинский актер Андрей Данилко, эксплуатирует другой человек.
Еще одно недоумение у людей вызвали шутливые надписи на воздушных шарах, написанные с использованием нецензурной лексики. Об этом поклонники Людмилы Порывай тоже написали в комментариях.
«Когда уже мат запретят совсем. Люди приличие перестали понимать. И старики туда же», — констатировала одна из подписчиц.
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Людмила Порывай — хормейстер, телеведущая, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине. Заслуженный деятель культуры Украинской ССР. Какое-то время жила с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве. На данный момент проживает в городе Майами, США.