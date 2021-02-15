Латвийский баскетболист, форвард «Химок» Янис Тимма признался, почему оставил свою прошлую жизнь и женился на многодетной украинской певице Анне Седоковой. Об этом написал Sports.ru 12 февраля

«Я с первого дня понял, что Седокова готова на все ради меня. И я вижу, как она радуется, когда я прихожу домой после тренировки, когда у меня нет травм. Когда я себя чувствую хорошо, она тоже себя чувствует хорошо. Когда она себя чувствует хорошо, я себя чувствую хорошо», — сказал Тимма.

Ранее Седокова высказалась о меркантильности женщин: «Сама такой была».