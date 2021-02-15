«Херсонская, Луганская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области имеют право присоединиться к России. Если там пройдут свободные референдумы, они это сделают. Униатские Галичина и Волынь провозгласят независимость и будут маленьким независимым государством. Остаются регионы Малороссии, описанные в свое время Тарасом Шевченко и Николаем Гоголем. Это третье возможное образование. Совершенно очевидно, что Украина в ее нынешних границах не является дееспособным государством», — сказал политолог.
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