Распад Украины на несколько государств абсолютно реален. Об этом сообщил российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Украина.ру на Youtube ОНЛАЙН ТВ: интервью с Бабаяном, Кеосаяном, Ищенко, Быстряковым и другими все выходные