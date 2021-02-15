Худрук украинской комик-группы «Маски-шоу» Георгий Делиев, который много лет живет в Одессе, сравнил современных стендаперов и одесского комика Михаила Жванецкого. К каким именно выводам пришел Делиев, написали Vesti.ua 12 февраля

Журналисты поинтересовались у худрука «Маски-шоу» о его отношении к нынешним стендап-комикам и их работе. Делиев ответил, что этот вид искусства имеет место быть, ведь многие зрители хорошо ассоциируют себя с юмористами, высмеивающими свои недостатки и проблемы.

«Выйти на Крещатик и застрелиться»: Комаровский оценил зарплаты украинских медиков © Евгений Комаровский/Инстаграм Михаилом Жванецким, ведь он тоже читал свои монологи от первого лица и часто говорил о личном наболевшем.

«Жванецкий — это порождение советского общества. Тогда это было очень смелое и рискованное дело. Как он выжил в те времена и почему его не вышвырнули из СССР или не превратили в овощ — остается загадкой. Это редкий случай, когда уникальная личность сохранилась каким-то образом. Он намного глубже современных стендаперов», — считает Делиев.

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Георгий Делиев — уроженец города Херсона, режиссер, актер, комик, художественный руководитель комик-труппы «Маски-шоу». Имеет звание Народного артиста Украины. В настоящее время проживает в Одессе. Работал депутатом Одесского городского совета.