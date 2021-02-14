В этот день трое украинских военных погибли при подрыве на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе.
«Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня — и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем», — заявил Зеленский.
Сообщается, что он дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского.
Жертвами инцидента стали офицер и двое старшин 1984, 87 и 94 года рождения. Все трое погибли на месте.
На месте происшествия уже находится заместитель главы офиса президента Роман Машовец.
После госпереворота в 2014 году на Украине Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.
Тогда же были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, против которых Киев развязал гражданскую войну. Ее жертвами стали более 10 тыс. человек.