Президент Украины Владимир Зеленский приказал министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку немедленно отправляться в Донбасс для расследования обстоятельств гибели военных, подорвавшихся на мине на подконтрольной Киеву территории, сообщает пресс-служба офиса главы государства 14 февраля

В этот день трое украинских военных погибли при подрыве на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе.

«Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня — и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем», — заявил Зеленский.

Сообщается, что он дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского.

Ангелы Донбасса. Вы расскажите, как нас убивают © РИА Новости, Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк

На месте происшествия уже находится заместитель главы офиса президента Роман Машовец.

После госпереворота в 2014 году на Украине Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, против которых Киев развязал гражданскую войну. Ее жертвами стали более 10 тыс. человек.