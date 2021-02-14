«Компанией "Газпром" создано совместное предприятие, которое практически уже на более чем 95% реализовало этот проект… И мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые… затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен», — заявил чиновник.
Он напомнил, что «Северный поток 2» это коммерческий проект, который вместе с «Газпромом» реализуют иностранные компании, заинтересованные в поставках газа из России.
Ранее информагентство Bloomberg написало, что США дождется смены правительства Германии после ухода в отставку канцлера Ангелы Меркель, которая поддерживает проект газопровода.
Как говорится в публикации, новый Кабмин ФРГ признает строительство газопровода «Северный поток 2» бессмысленным.
12 февраля строительство «Северного потока 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.