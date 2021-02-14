Проект газопровода «Северный поток 2» завершен более чем на 95%, Российская Федерация уверена, что он будет реализован, сказал заместитель председателя правительства Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости 14 февраля

«Компанией "Газпром" создано совместное предприятие, которое практически уже на более чем 95% реализовало этот проект… И мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые… затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен», — заявил чиновник.

«Северный поток – 2»: шторм притормозил укладку труб, а Spiegel предрекает подорожание газа в случае отказа от проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее информагентство Bloomberg написало, что США дождется смены правительства Германии после ухода в отставку канцлера Ангелы Меркель, которая поддерживает проект газопровода.

Как говорится в публикации, новый Кабмин ФРГ признает строительство газопровода «Северный поток 2» бессмысленным.

12 февраля строительство «Северного потока 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.