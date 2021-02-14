Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что не уйдет с поста, пока Верховная Рада не назначит другого человека, сообщает «Судебно-юридическая газета» 14 февраля

Согласно украинскому законодательству, министров назначает Верховная Рада, а заместителей и исполняющих обязанности — Кабинет министров.

«Я сейчас и.о. остаюсь, потому что я выполняю фактически обязанности министра. Другого министра нет. Это все же ответственная должность. И положил на меня обязанности Кабмин, кого-то другого должен назначить Кабмин. Я не могу просто собрать вещи и уйти, даже если очень хочется», — сказал Витренко.

Спорный Витренко. Что не так с сыном «конотопской ведьмы» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому об одобрении кандидатуры и. о. главы украинского Минэнерго Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины.

Ранее Витренко дважды не удалось избраться на пост первого вице-премьера, министра энергетики страны: в первый раз не хватило 40 голосов, во второй раз — 22.

Он заявил, что обсудит с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможность внесения кандидатуры на рассмотрение депутатов еще раз.

На презентации национальной экономической стратегии Украины до 2030 года Витренко заявил, что Украине необходимо переходить на ядерное топливо из США вместо российского, а также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской.