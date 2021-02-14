Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммадом ибн Зайд аль-Нахайяном и заявил, что отношения между двумя странами выходят на новый уровень, сообщает РИА Новости 14 февраля

Зеленский в эти дни находится с официальным визитом в ОАЭ.

«В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяном», говорится в сообщении.

Пустота на троне. Зеленский в шапке-невидимке © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Как было объявлено, обе страны потенциально могут в ближайшие пять лет увеличить товарооборот в несколько раз.

Зеленский выразил уверенность, что стороны могут разрабатывать совместные современные крупные проекты.

Также Зеленский обсудил с принцем вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое и научно-техническое сотрудничество, сотрудничество в области искусственного интеллекта и совместное исследование космоса.