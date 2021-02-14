Зеленский в эти дни находится с официальным визитом в ОАЭ.
«В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяном», говорится в сообщении.
Также отмечается, что особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Как было объявлено, обе страны потенциально могут в ближайшие пять лет увеличить товарооборот в несколько раз.
Зеленский выразил уверенность, что стороны могут разрабатывать совместные современные крупные проекты.
Также Зеленский обсудил с принцем вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое и научно-техническое сотрудничество, сотрудничество в области искусственного интеллекта и совместное исследование космоса.