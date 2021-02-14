Размещение Соединенными Штатами систем ПРО в Европе нарушает ядерный паритет между США и Россией, позволяя сбивать российские ракеты на взлете, когда они особенно уязвимы.
«Станция на боевом дежурстве, выполняет свою задачу в установленном секторе обзора. Но и, возможно, ее актуальность снова появится в связи с размещением на территории европейских государств системы противоракетной обороны США, которая, мы знаем, выполняет функции не только обороны, но и нанесения ударов», — отметил Ревенок.
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Международной конференции по политике безопасности в Мюнхене раскритиковал планы развёртывания элементов системы глобальной ПРО США в Восточной Европе.
Глава государства указал, что это может привести к очередному витку гонки вооружений, поскольку ПРО США направлена исключительно против России.
Путин подчеркнул, что США выступают катализатором гонки вооружений, так как нарушают баланс сил в мире. РФ придется восстанавливать равновесие, разрабатывая новые наступательные вооружения.
Станция РЛС «Волга» была построена близ Барановичей в 1980-х годах в ответ на размещение Соединенными Штатами ракет «Першинг-2» на территории ФРГ.