Расположенная в Белоруссии российская радиолокационная станция «Волга» получит новую актуальность в случае размещения Соединенными Штатами Америки системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе, сказал начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Андрей Ревенок в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда»

Размещение Соединенными Штатами систем ПРО в Европе нарушает ядерный паритет между США и Россией, позволяя сбивать российские ракеты на взлете, когда они особенно уязвимы.

«Станция на боевом дежурстве, выполняет свою задачу в установленном секторе обзора. Но и, возможно, ее актуальность снова появится в связи с размещением на территории европейских государств системы противоракетной обороны США, которая, мы знаем, выполняет функции не только обороны, но и нанесения ударов», — отметил Ревенок.

Мы накануне войны. Основные итоги форума провластных сил Белоруссии © president.gov.by Владимир Путин в своем выступлении на Международной конференции по политике безопасности в Мюнхене раскритиковал планы развёртывания элементов системы глобальной ПРО США в Восточной Европе.

Глава государства указал, что это может привести к очередному витку гонки вооружений, поскольку ПРО США направлена исключительно против России.

Путин подчеркнул, что США выступают катализатором гонки вооружений, так как нарушают баланс сил в мире. РФ придется восстанавливать равновесие, разрабатывая новые наступательные вооружения.

Станция РЛС «Волга» была построена близ Барановичей в 1980-х годах в ответ на размещение Соединенными Штатами ракет «Першинг-2» на территории ФРГ.