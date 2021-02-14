Он подчеркнул, что позиция Вашингтона по «Северному потоку 2» неизменна, поскольку, по его словам, трубопровод разделяет Европу и невыгоден Украине.
«Мы продолжаем отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопроврод, если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций», — цитирует Прайса РИА Новости.
Он добавил, что санкции — только «один из многих важных инструментов» в распоряжении США, не уточняя, о каких инструментах идет речь.
Ранее информагентство Bloomberg написало, что США дождется смены правительства Германии после ухода в отставку канцлера Ангелы Меркель, которая поддерживает проект газопровода.
Как говорится в публикации, новый Кабмин ФРГ признает строительство «Северного потока 2» бессмысленным.
12 февраля строительство «Северного потока 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.