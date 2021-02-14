США оценят возможность санкций при попытках достроить «Северный поток 2», заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс

Он подчеркнул, что позиция Вашингтона по «Северному потоку 2» неизменна, поскольку, по его словам, трубопровод разделяет Европу и невыгоден Украине.

«Мы продолжаем отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопроврод, если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций», — цитирует Прайса РИА Новости.

Он добавил, что санкции — только «один из многих важных инструментов» в распоряжении США, не уточняя, о каких инструментах идет речь.

«Северный поток – 2»: шторм притормозил укладку труб, а Spiegel предрекает подорожание газа в случае отказа от проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Как говорится в публикации, новый Кабмин ФРГ признает строительство «Северного потока 2» бессмысленным.

12 февраля строительство «Северного потока 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.