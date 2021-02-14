Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каких сферах экономики наблюдается активизация сотрудничества между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Он сообщил об этом в интервью агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM), текст которого пресс-служба главы украинского государства опубликовала 13 февраля

Украина получила безвиз с ОАЭ © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

«Украина может и станет гарантом продовольственной безопасности Эмиратов. Украинские черноземы известны во всем мире, мы среди мировых лидеров по экспорту пшеницы, кукурузы, ячменя», — заявил он.

По данным президента, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ОАЭ в 2019 году составил $1,65 миллиарда.

При этом, по словам Зеленского, Украина работает над тем, чтобы в торговле с ОАЭ начали преобладать высокотехнологичные товары. Так, перспективной сферой он видит космос. Также Украина готова перенимать опыт ОАЭ в области искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, в вопросах развития инфраструктуры, отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина будет участвовать во Всемирной выставке «Экпо-2020» в Дубае, где «будет представлена на самом высоком уровне».