По словам Зеленского, главными экспортными позициями Украины в ОАЭ пока остается продукция агропромышленного комплекса и металлургии.
«Украина может и станет гарантом продовольственной безопасности Эмиратов. Украинские черноземы известны во всем мире, мы среди мировых лидеров по экспорту пшеницы, кукурузы, ячменя», — заявил он.
По данным президента, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ОАЭ в 2019 году составил $1,65 миллиарда.
При этом, по словам Зеленского, Украина работает над тем, чтобы в торговле с ОАЭ начали преобладать высокотехнологичные товары. Так, перспективной сферой он видит космос. Также Украина готова перенимать опыт ОАЭ в области искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, в вопросах развития инфраструктуры, отметил украинский лидер.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина будет участвовать во Всемирной выставке «Экпо-2020» в Дубае, где «будет представлена на самом высоком уровне».