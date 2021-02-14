По состоянию на утро 14 февраля на Украине зафиксировано 3 094 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 45 пациентов. Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях. Всего с начала эпидемии на Украине заболели 1 271 143 человека, 24 330 скончались, а 1 114 301 пациент выздоровел.