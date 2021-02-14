«3 094 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине… В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 917 человек; летальных случаев — 45; выздоровело — 2 002 человека», — написал он.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.
Всего с начала эпидемии на Украине заболели 1 271 143 человека, 24 330 скончались, а 1 114 301 пациент выздоровел.