Офис президента Украины пока не рассматривает возможность отставки правительства. Об этом глава ОПУ Андрей Ермак сообщил в интервью «Украина 24» 13 февраля

Царев спрогнозировал отставку Кабмина Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мы это (отставку Кабмина — ред.) не обсуждаем. Мы внимательно следим за мнением людей, Кабмин, естественно, периодически производит замены, их поддерживает парламент… Но пока вопрос отставки правительства нами во всяком случае не рассматривался», — заявил Ермак.

В марте прошлого года Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. После этого главой правительства назначили Дениса Шмыгаля, тогда же был утвержден новый состав Кабмина.

В октябре 2020-го спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускал ротации в экономическом блоке правительства, но не отставку всего Кабмина. Шмыгаль в январе 2021 года заявлял, что вести разговоры об отставке правительства сейчас некорректно.

Замглавы Офиса президент Кирилл Тимошенко подтвердил, что ОПУ сейчас не ищет кандидата на должность премьер-министра.