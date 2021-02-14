«У меня перед глазами некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети на Донбассе… Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», — подчеркнул Путин.
Вместе с тем он добавил, что прежде чем принять какое-либо решение, нужно подумать о его последствиях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос присоединения Донбасса к России на повестке дня не стоит.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.