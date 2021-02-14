Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не оставит Донбасс. Об этом шла речь во время его встречи с главными редакторами российских СМИ, которая была обнародована телеканалом «Россия 24» 14 февраля

Рудяков: Россия сейчас не может интегрировать Донбасс © Алексей Куденко

Вместе с тем он добавил, что прежде чем принять какое-либо решение, нужно подумать о его последствиях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос присоединения Донбасса к России на повестке дня не стоит.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.