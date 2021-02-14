Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не видит оснований для начала процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского из-за решения о закрытии ряда украинских телеканалов. Он сказал об этом в интервью «Украина 24» 13 февраля

Конституция как фикция. Почему на Украине невозможен импичмент Зеленскому © http://tOrange.biz Виктором Медведчуком. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что, объявив сбор подписей за импичмент, «Оппоплатформа» пытается спровоцировать внутренний кризис.

«Ничего неожиданного в этих заявлениях [ОПЗЖ] нет, как и нет никакого самого малейшего основания говорить об импичменте или процедуре импичмента», — заявил Ермак, отметив, что существуют юридические и судебные процедуры о том, каким образом можно оспаривать решения, с которыми кто-то из граждан не согласен.

В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет этими СМИ.

В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы. Они прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

В ОПЗЖ это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.