Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) решила начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского после закрытия трех телеканалов, которые связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что, объявив сбор подписей за импичмент, «Оппоплатформа» пытается спровоцировать внутренний кризис.
«Ничего неожиданного в этих заявлениях [ОПЗЖ] нет, как и нет никакого самого малейшего основания говорить об импичменте или процедуре импичмента», — заявил Ермак, отметив, что существуют юридические и судебные процедуры о том, каким образом можно оспаривать решения, с которыми кто-то из граждан не согласен.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет этими СМИ.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы. Они прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В ОПЗЖ это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.