Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело по факту возможной растраты средств и мошенничества должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Укртрансгаз», передают «Украинские новости» 13 февраля

«Нафтогаз» ожидает многомиллиардные убытки © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Заявитель указывает о фактах возможных противоправных действий со стороны уполномоченных лиц НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укратрансгаз" относительно возможного завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), осуществленное в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Расследование начато 2 февраля.

Уточняется, что во время проверки фактов сотрудники НАБУ исследовали судебные решения в хозяйственных делах, касающихся выполнения соглашения от 21 сентября 1999 года о передаче 305 миллионов кубометров природного газа, заключенного между «Укртрансгазом» и АО «Укрэнергосбыт».