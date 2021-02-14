В НАБУ отметили, что получили решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 27 января 2021 года, которое обязывает уполномоченных лиц бюро внести в Единый реестр досудебных расследований ведомости об уголовном правонарушении на основании заявления.
«Заявитель указывает о фактах возможных противоправных действий со стороны уполномоченных лиц НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укратрансгаз" относительно возможного завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), осуществленное в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Расследование начато 2 февраля.
Уточняется, что во время проверки фактов сотрудники НАБУ исследовали судебные решения в хозяйственных делах, касающихся выполнения соглашения от 21 сентября 1999 года о передаче 305 миллионов кубометров природного газа, заключенного между «Укртрансгазом» и АО «Укрэнергосбыт».