«В понедельник-вторник (15-16 февраля — ред.) приедет вакцина AstraZeneca, по Pfizer в рамках механизма COVAX ведем постоянные переговоры», — сказал он, напомнив, что Украина заключила контракты на получение 12 миллионов доз AstraZeneca и Novavax.
Главный санитарный врач Украины подчеркнул, что задержка поставки Pfizer в рамках COVAX связана с изменением подхода к регистрации вакцины. Так, власти страны ожидали, что местный офис Pfizer зарегистрирует вакцину еще 11 февраля, но штаб-квартира компании изменила подход, и теперь они должны подписать договор между Pfizer и COVAX и Украиной и Pfizer, объяснил Ляшко.
Он напомнил, что в рамках COVAX Украина получит 8 миллионов доз, из которых 117 тысяч доз Pfizer. При этом замглавы МОЗ отметил, что 12 февраля оперативный штаб Минздрава одобрил заявку на увеличение количества вакцины Pfizer и в случае ее одобрения Украина может получить как минимум 600 тысяч доз.
Что касается AstraZeneca, то, по словам Ляшко, Украина в рамках COVAX получит 2,2 миллиона доз, при этом это количество также может быть увеличено до 3,7 миллиона доз до конца второго квартала.