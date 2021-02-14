На следующей неделе Минздрав Украины ожидает поступления в страну вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, а вакцины Pfizer откладываются. Об этом замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил 13 февраля, передает «Интерфакс-Украина»

У Зеленского заявили о готовности к доставке вакцины на Украину © liga.net сказал он, напомнив, что Украина заключила контракты на получение 12 миллионов доз AstraZeneca и Novavax.

Главный санитарный врач Украины подчеркнул, что задержка поставки Pfizer в рамках COVAX связана с изменением подхода к регистрации вакцины. Так, власти страны ожидали, что местный офис Pfizer зарегистрирует вакцину еще 11 февраля, но штаб-квартира компании изменила подход, и теперь они должны подписать договор между Pfizer и COVAX и Украиной и Pfizer, объяснил Ляшко.

Он напомнил, что в рамках COVAX Украина получит 8 миллионов доз, из которых 117 тысяч доз Pfizer. При этом замглавы МОЗ отметил, что 12 февраля оперативный штаб Минздрава одобрил заявку на увеличение количества вакцины Pfizer и в случае ее одобрения Украина может получить как минимум 600 тысяч доз.

Что касается AstraZeneca, то, по словам Ляшко, Украина в рамках COVAX получит 2,2 миллиона доз, при этом это количество также может быть увеличено до 3,7 миллиона доз до конца второго квартала.