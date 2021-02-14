«В ходе посещения СИЗО "Лефортово" мы узнали, что лейтенант Руслан Артыков, задержанный якобы за сотрудничество с военной разведкой Украины, напал на сотрудника "Лефортово". Ранее у него наблюдались проблемы со здоровьем, его вывозили в тюремную больницу», — рассказала она.
По словам Меркачевой, инциденту предшествовал нервный срыв у Артыкова. В настоящий момент он помещен в карцер, а все видеоматериалы с инцидентом направлены в Следственный комитет.
Артыков был задержан сотрудниками ФСБ в Аксае осенью 2019 года. Спецслужба подозревает его в сборе секретных военных сведений по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.
Следствие полагает, что речь шла о касающихся Вооруженных сил РФ секретных данных, «утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства». ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене.