Художественный руководитель украинской комик-группы «Маски-шоу» Георгий Делиев ответил на вопросы журналистов о политике, правящей партии «Слуга народа» и о своих амбициях в этой сфере. Об этом написали Vesti.ua 12 февраля

По мнению Делиева, Украину нельзя рассматривать как самостоятельное государство, так как все страны живут по правилам международных игр и зависят от мировых процессов.

В качестве доказательства своих слов комик назвал убийство президента США Джона Кеннеди, что, уверен актер, хорошо демонстрирует наличие в мире серых кардиналов, которые тоже принимают участие в политической игре.

«Коллективное безумие»: Делиев из «Маски-Шоу» призвал нарушать «антихристианский» карантин © Facebook, Сергий Гуменюк

Ранее артист был депутатом Одесского городского совета, а баллотировался он туда от Морской партии, предпочтя ее «Слуге народа» президента Владимира Зеленского, с которым Делиев хорошо знаком.

«Я хорошо знаю многих депутатов, поэтому какая-то уверенность у меня была в том, что смогу что-то сделать на уровне города. А по спискам Морской партии я пошел потому, что в ней много моих коллег по Международному университету, в котором я преподаю. И я никогда не являлся сторонником "Слуги народа"», — ответил комик.

Поинтересовались журналисты, не предлагали ли Делиеву стать мэром Одессы, на что он ответил, что предложений таких не поступало, но он бы и не согласился, потому что «это не мое».

Георгий Делиев — уроженец города Херсона, режиссер, актер, комик, художественный руководитель комик-труппы «Маски-шоу». Имеет звание Народного артиста Украины. В настоящее время поживает в Одессе.