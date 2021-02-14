Российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему основные положения Минских соглашений до сих пор не реализовали

Россия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР — Марков © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«А вот центральное правительство является очень необычным. Во-первых, оно абсолютно марионеточное, которое не способно выражать национальные интересы Украины, а выражает интересы внешней силы, выступающей диктатором и оккупирующей стороной. Это спецслужбы США и Великобритании, а Украина, по сути, не имеет своего правительства, это группа марионеток иностранных спецслужб. Правительство Украины, выполняя волю диктатора, срывает выполнение Минских соглашений. Невыполнение Минских соглашений служит основанием для гибридной и санкционной войны против России», — сказал Марков.

Он отметил также, что украинский режим является не просто марионеточным, а прямо противоречит национальным интересам Украины. Он ненавидим абсолютным большинством граждан Украины, поэтому может сохраняться с помощью антидемократических методов.

«В частности, это сфальсифицированные выборы. Фальсификация не в том, что Зеленский получил дополнительные голоса, а в том, что реальные сторонники союза с Россией не были допущены к выборам. Существует система террора со стороны как госструктур, МВД, СБУ, так и не государственных, как нацистские банды, которые используются для этого террора. Минские соглашения предполагают интеграцию Донбасса в Украину, и донбасские структуры должны послужить инструментом, с помощью которого будет ликвидирована эта диктатура. Ликвидация репрессивного режима является прямым следствием Минских соглашений», — добавил политолог.

По его словам, поскольку ситуация на Украине сохраняется, Минские соглашения выполняться не будут.

«В центре стоит гибридная война против России с целью свержения Владимира Путина и установления в России марионеточного оккупационного режима по украинскому образцу. Поскольку политика США и Великобритании в отношении Украины сохраняется, то ожидать выполнения Минских соглашений не имеет смысла», — разъяснил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.