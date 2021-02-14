У президента Украины Владимира Зеленского нет собственной позиции по ситуации в обществе, в том числе по отношению к сопредседателю партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал киевский писатель Игорь Лесев

По словам Лесева, для украинских националистов есть «Сатана-Путин», а Виктор Медведчук — его «темный рыцарь на просторах Украины».

Санкции Зеленского подняли рейтинг телеканала «НАШ» © Facebook, НАШ | Facebook, НАШ | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский как идеологически пустой человек принимает эмоциональные решения.

«Но все же решающий выбор "бить горшки" с партией Медведчука принял не Зеленский, а Госдеп США. Там, как и в России, существуют схожие иллюзии, мол, если растет рейтинг ОПЗЖ и он даже перегнал рейтинг "слуг", то те могут прийти в итоге к власти», — заключил Лесев.

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Ранее по инициативе Службы безопасности Украины Киев ввел санкции против португальской и молдавской авиакомпаний за полеты в Крым. По данным СМИ, именно этими компаниями летали в РФ депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак. Последний является владельцем трех телеканалов, против которых были введены санкции, запрещающие их трансляцию.