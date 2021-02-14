Лесев отметил, что в украинских реалиях политическая борьба — понятие достаточно условное, поскольку у «слуг народа» под контролем вся вертикаль власти в стране.
По его словам, у «Оппозиционной платформы — За жизнь» есть поддержка значительной части общества на Украине и симпатизанты в России, но то, что она ведет какую-то реальную борьбу за власть с Зеленским, — это необоснованная иллюзия.
«Демонстративная ликвидация субъектности страны стала во многом тем катализатором, который привел, с одной стороны, к падению рейтинга СН, а с другой — к росту других оппозиционных сил. И это не только ОПЗЖ. Подтянулись также и "Евросолидарность" Петра Порошенко, и "Батькивщина" Юлии Тимошенко», — сказал Лесев.
При этом рост рейтинга оппозиционных партий во многом обоснован «уникальным предательством» своих избирателей Зеленским, отметил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалам аннулировали лицензии, их отключили от телеэфира.