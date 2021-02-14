Президент Украины Владимир Зеленский фактически продолжает повестку пятого президента Петра Порошенко, из-за этого растет рейтинг оппозиционных партий. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал киевский писатель Игорь Лесев

Лесев отметил, что в украинских реалиях политическая борьба — понятие достаточно условное, поскольку у «слуг народа» под контролем вся вертикаль власти в стране.

КМИС поставил партию Порошенко на первое место в новом рейтинге © Стрингер

«Демонстративная ликвидация субъектности страны стала во многом тем катализатором, который привел, с одной стороны, к падению рейтинга СН, а с другой — к росту других оппозиционных сил. И это не только ОПЗЖ. Подтянулись также и "Евросолидарность" Петра Порошенко, и "Батькивщина" Юлии Тимошенко», — сказал Лесев.

При этом рост рейтинга оппозиционных партий во многом обоснован «уникальным предательством» своих избирателей Зеленским, отметил он.

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В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалам аннулировали лицензии, их отключили от телеэфира.