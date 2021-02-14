У партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» меньше конкурентов и больше политическая зона для роста, считает украинский политолог Руслан Бортник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленского и Порошенко толкает на союз общий враг © Facebook, Ruslan Bortnik

«Эта идеологическая несхожесть и враждебность между ОПЗЖ и «Слугой народа» и «Европейской солидарностью» только возрастает. Более того, конкуренция повышается в правой политической нише из-за правого политического дрейфа «Слуги народа», и она остается недостаточно высокой в левой политической нише. У ОПЗЖ меньше конкурентов и больше политическая зона для роста», — сказал политолог.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.