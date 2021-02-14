ОПЗЖ, по словам эксперта, является одним из ключевых противников как «Слуги народа», так и «Европейской солидарности», особенно после правого дрейфа президентской партии.
«Эта идеологическая несхожесть и враждебность между ОПЗЖ и «Слугой народа» и «Европейской солидарностью» только возрастает. Более того, конкуренция повышается в правой политической нише из-за правого политического дрейфа «Слуги народа», и она остается недостаточно высокой в левой политической нише. У ОПЗЖ меньше конкурентов и больше политическая зона для роста», — сказал политолог.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.