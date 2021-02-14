«Зеленский, видимо, побаивается слишком сильного премьера, учитывая специфику украинской власти, — у нас же парламентско-президентская республика. А как известно, власть не дают — власть берут. И сильный премьер может столько набрать власти, что и президенту не останется», — сказал Золотарев.
На днях Vesti.ua со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщили, что в ОП рассматривают несколько кандидатов на должность премьер-министра страны. Как утверждают журналисты, первый из возможных кандидатов на кресло премьера — министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Отмечается, что он единственный из министров, кто был на дне рождения главы государства Владимира Зеленского, а это «может говорить о доверии президента». Ринат Ахметов якобы лоббирует Владимира Гройсмана, третий претендент на должность премьера — Тимошенко.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.