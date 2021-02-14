По словам политолога, президент пытается заручиться поддержкой США, однако сложно сказать, насколько у него это получается. Своими действиями и последними санкциями против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, а также ряда оппозиционных телеканалов он показал, что способен на нестандартные ходы.
«До выборов еще далеко, ему надо избежать досрочных парламентских выборов, поскольку они превратят его в английскую королеву, потому что у его партии уж точно не будет монобольшинства», — сказал Попов.
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