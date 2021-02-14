Зеленскому необходимо избежать досрочных парламентских выборов, которые могут превратить его в «английскую королеву». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Алексей Попов: Зеленский показал, что способен на нестандартные ходы © sobityadnya.ru Тараса Козака, а также ряда оппозиционных телеканалов он показал, что способен на нестандартные ходы.

«До выборов еще далеко, ему надо избежать досрочных парламентских выборов, поскольку они превратят его в английскую королеву, потому что у его партии уж точно не будет монобольшинства», — сказал Попов.

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