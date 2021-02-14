При Петре Порошенко не было такой критической ситуации с запасами угля, которая сложилась при Владимире Зеленском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Алексей Попов: Зеленский показал, что способен на нестандартные ходы © sobityadnya.ru Виталия Зайченко, склады угольных электростанций изношены до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины.

«Если отбросить все те политические вещи, одной экономикой, то при Порошенко никогда не было такой критической ситуации с запасами угля на электростанциях зимой. Никогда не было того, что там меньше полумиллиона тонн угля», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что при Порошенко зимой всегда работало 12-13 атомных энергоблоков, а при Зеленском возникла ситуация, при которой без всяких аварийных остановок работает 10 энергоблоков.

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