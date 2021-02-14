Ранее стало известно, что запасы угля на украинских теплоэлектростанциях упали до исторического минимума и составляют 455 тысяч тонн. По словам главного диспетчера НЭК «Укрэнерго» Виталия Зайченко, склады угольных электростанций изношены до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины.
«Если отбросить все те политические вещи, одной экономикой, то при Порошенко никогда не было такой критической ситуации с запасами угля на электростанциях зимой. Никогда не было того, что там меньше полумиллиона тонн угля», — сказал эксперт.
Он также напомнил, что при Порошенко зимой всегда работало 12-13 атомных энергоблоков, а при Зеленском возникла ситуация, при которой без всяких аварийных остановок работает 10 энергоблоков.
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