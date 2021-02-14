«Я не думаю, что менять спикера парламента было бы разумным шагом, поскольку [спикер Рады Дмитрий] Разумков в принципе справляется. Да, есть подозрения на Банковой, да, видны амбиции Разумкова на автономную от Зеленского политическую карьеру, но пока он не сделал ничего такого, чтобы стоило бить горшки. Когда надо, Рада конструктивно работает», — сказал Золотарев.
Он отметил, что у Разумкова есть своя позиция по многим вопросам.
«По тому же [и.о. министра энергетики Юрию] Витренко, санкциям в отношении каналов, и с этим надо считаться. По крайней мере, адекватной замены Разумкову сейчас у "Слуга народа" нет», — добавил политолог.
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