Руководитель аналитического центра «Третий сектор» украинский политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал слухи относительно смены премьера и спикера Верховной Рады

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

Он отметил, что у Разумкова есть своя позиция по многим вопросам.

«По тому же [и.о. министра энергетики Юрию] Витренко, санкциям в отношении каналов, и с этим надо считаться. По крайней мере, адекватной замены Разумкову сейчас у "Слуга народа" нет», — добавил политолог.

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