В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
Если не предпринимать конкретные действия, русофобия рано или поздно исчерпывается, и абстрактная ненависть изживает сама себя, а если русофобию превратить в материальные дела, то получается война, считает эксперт.
«Новая концепция американской внешней политики по сдерживанию России закладывалась именно тогда. И в то время она заключалась в максимальном отрыве от России и выводе из ее зоны влияния всех бывших республик СССР», — пояснил Скачко.
Главным призом в этой борьбе была, конечно же, Украина, которая участвовала во всех основных событиях в истории Российской империи, начиная с Полтавской битвы, заключил собеседник издания.
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