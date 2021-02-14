Если кто-то затачивает Украину на русофобию, то с какой-то определенной целью: не просто оторвать ее от России, но еще и спровоцировать конфликт. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Скачко пояснил, почему русский язык не сделали на Украине вторым государственным © Владимир Трефилов

Если не предпринимать конкретные действия, русофобия рано или поздно исчерпывается, и абстрактная ненависть изживает сама себя, а если русофобию превратить в материальные дела, то получается война, считает эксперт.

«Новая концепция американской внешней политики по сдерживанию России закладывалась именно тогда. И в то время она заключалась в максимальном отрыве от России и выводе из ее зоны влияния всех бывших республик СССР», — пояснил Скачко.

Главным призом в этой борьбе была, конечно же, Украина, которая участвовала во всех основных событиях в истории Российской империи, начиная с Полтавской битвы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.