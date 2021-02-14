Все разговоры о том, что Россия якобы намерена ввести войска или полицейские подразделения на территорию Белоруссии, являются глупостью и провокацией. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Тихановская: Лукашенко держится на силовиках и на Путине © Facebook, Светлана Тихановская Светланы Тихановской опубликовал шесть возможных сценариев развития ситуация в стране. По одному из них в Белоруссию войдут военные и полицейские формирования России.

Эксперт подчеркнул, что Россия не будет рисковать своими солдатами, чтобы спасать президента Александра Лукашенко, что массовые протесты — это исключительно внутреннее дело республики, и что никакой внешней угрозы для нападения на Белоруссию нет.

«Никакие войска Россия в Белоруссию вводить не будет. Этим хотел воспользоваться Лукашенко, чтобы спровоцировать Россию и обвинить ее в том, что она виновна в политическом кризисе. Отчасти у него это получилось, в информационном пространстве был поднят шум, но Россия не пойдет на эти меры», — указал Болкунец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.