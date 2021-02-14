В ролике ведущие программы «Утро с Украиной» смеются, жонглируют апельсинами, танцуют, бегают, делают зарядку и дерутся.
«Немного закулисья. Извечный вопрос: чем ведущие занимаются во время рекламы. Ловите порцию хорошего настроения», — написала Ребрик.
«Драйвовые минутки отдыха», «Как там весело у вас!», «У каждого на работе должно быть такое что-то», «Молодость и любимая работа — что может быть интереснее», — написали комментаторы.
Читайте также: «Остапчук показал свой киви на всю страну»: украинский ведущий сам себе придумал заголовок.
Лилия Ребрик, она же Лилиана Тодорюк, уроженка Черновцов, украинская актриса и телеведущая, «Утро с Украиной» ведет с 2017 года.