Украинская телеведущая Лилия Ребрик раскрыла секрет, что она и ее коллеги делают на работе во время рекламы. Нарезку из рекламных пауз она опубликовала в Instagram 10 февраля

Украинский ведущий-русофоб задумался об оказании интимных услуг © Игорь Кондратюк/Фейсбук

«Немного закулисья. Извечный вопрос: чем ведущие занимаются во время рекламы. Ловите порцию хорошего настроения», — написала Ребрик.

«Драйвовые минутки отдыха», «Как там весело у вас!», «У каждого на работе должно быть такое что-то», «Молодость и любимая работа — что может быть интереснее», — написали комментаторы.

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Лилия Ребрик, она же Лилиана Тодорюк, уроженка Черновцов, украинская актриса и телеведущая, «Утро с Украиной» ведет с 2017 года.