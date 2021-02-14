Эксперт отметил, что если кто-нибудь из этих людей придет к власти в Белоруссии, то они будут либо продолжать политику Лукашенко в плане многовекторности, либо будут еще более прозападными.
«Договориться с такими политиками России будет невозможно», — указал Безпалько.
Политолог добавил, что белорусские власти имеют право продолжать политику многовекторности, но в таком случае они не должны претендовать на поддержку со стороны России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.