Прозападными политиками в Белоруссии, которые теоретически могут сменить Александра Лукашенко на посту президента, являются Владимир Макей, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Роман Головченко. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Болкунец рассказал о ситуации в банковской системе Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Договориться с такими политиками России будет невозможно», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что белорусские власти имеют право продолжать политику многовекторности, но в таком случае они не должны претендовать на поддержку со стороны России.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.