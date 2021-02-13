Планируется, что Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.
Стороны обсудят ряд вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.
В свою очередь Елена Зеленская проведет встречу с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.
Ранее, в начале января 2020 года, на Украине вспыхнул скандал после того, как выяснилось, что Владимир Зеленский с женой тайно полетели в Оман.
Тогда Зеленский заявил, что в ходе поездки провел ряд государственных встреч, однако расходы оплатил из собственных средств.