14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщается на сайте президента 13 февраля

Планируется, что Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

В ОАЭ британку могут посадить в тюрьму из-за мата в адрес украинки © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В свою очередь Елена Зеленская проведет встречу с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Ранее, в начале января 2020 года, на Украине вспыхнул скандал после того, как выяснилось, что Владимир Зеленский с женой тайно полетели в Оман.

Тогда Зеленский заявил, что в ходе поездки провел ряд государственных встреч, однако расходы оплатил из собственных средств.