Из-за продолжительного снегопада во Львове появился новый вид бизнеса - освобождение автомобилей из снежного плена за плату. Об этом на днях рассказали в сюжете телеканала ТСН

Погодные условия заставили горожан взяться за лопаты самостоятельно. В частности, предприимчивые молодые люди предложили желающим раскапывать их авто за деньги.

Коммунальщики не справляются: мэр Львова признал вину и взялся за лопату © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Работа изнурительная, но все занимаемся спортом и при этом помогаем городу. Передают, что будет еще три дня такого снега, возможно, увеличим свою ценовую политику», — рассказали львовяне Николай и Василий.

Вдвоем они раскапывают машину в среднем за 45 минут. Ребята шутят, что это заменяет им полноценную тренировку, и советуют последовать их примеру.

Как отметила спортивный тренер, при работе лопатой удается прокачать мышцы верхнего плечевого пояса, пресс, спину, ноги. За час борьбы со снегом можно сжечь 440 килокалорий.

Отмечается, что горожане занимаются уборкой снега в своих дворах и бесплатно. По вечерам на расчистку улиц выходят целыми семьями. Это занятие львовяне прозвали «Лопата-фест».

Украина борется с последствиями сильных снегопадов. На западе, востоке и севере страны синоптики прогнозируют снегопады и морозы, и только на юге страны ожидается потепление.