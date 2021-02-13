Во Львове при обрушении крыши одноэтажного здания погиб мужчина. Об этом 13 февраля сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области

Инцидент произошел в 10:36 по адресу Садовая улица, 2А во Львове. На площади в 12 квадратных метров обрушилась кровля пристройки к двухэтажной новостройке. Полиция нашла «осквернителей» памяти Бандеры во Львове © Андрей Садовый/Facebook К разбору завалов привлекли 14 спасателей и 3 единицы техники. Ранее, 11 февраля, в Одессе обрушилось старинное здание бывшего завода мороженого «Полярная звезда», в котором учился основатель советской космической программы, конструктор Сергей Королев.