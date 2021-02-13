Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии ТСН 13 февраля заявил, что подписал ряд законопроектов, которые урезают полномочия судей Окружного админсуда Киева (ОАСК)

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту «Борисполь», где он встретил освобожденных из плена у пиратов в Нигерии украинских моряков.

По его словам, в понедельник, 15 февраля, соответствующие законопроекты должны стать публичными.

«Мы все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмены. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу — мы заберем все те полномочия, благодаря которым ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда», — заявил Зеленский.

Проспект Бандеры в Киеве снова стал Московским © commons.wikimedia.org, Leonid Andronov

Позднее на сайте президента появилась информация об этих законопроектах.

Отмечается, что в случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, забираются с исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы в Верховный суд как суд первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда.

Согласно второму законопроекту, предлагается проводить обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия. Также он регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата Рады.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Ранее ОАСК, в частности, отменил решение Киевского городского совета о переименовании трех улиц, переулка и проспекта, в том числе проспекту Бандеры было возвращено прежнее название Московский проспект.

Также 28 января Окружной админсуд Киева отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания, как незаконное.

Кроме того, главу ОАСК Павла Вовка подозревают в попытке взять под контроль Высшую квалификационную комиссию судей и вызывают на допрос, но он не является в суд, называя обвинения заказными.