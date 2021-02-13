Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 13 февраля в Facebook заявила об отмене допроса директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника

«Допрос Сытника и Калужинского отменяется. Вчера поздно вечером вернулась из Брюсселя. Думала, что у меня график был насыщенный. Сегодня хочу подробно рассказать обо всем, чем была занята в течение поездки, и каких договоренностей мне удалось достичь. Всем добра», — написала Венедиктова.

Директора НАБУ Артема Сытника и начальника главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского должны были допросить по делу замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова.

Сытник forever? Как собираются изменить закон о НАБУ © Facebook, Національне Антикорупційне Бюро України

По словам советника министра обороны, редактора издания Цензор Юрия Бутусова, так была сорвана попытка замгенпрокурора Алексея Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и вывести дело Татарова из-под юрисдикции НАБУ.

В ноябре Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти». При этом Зеленский уверял послов G7, что гарантирует сохранение должности главы НАБУ.

В декабре представители НАБУ заявили, что Олегу Татарову сообщено о подозрении во взяточничестве и причастности к делу экс-владельца фирмы "Укрбуд" Максима Микитася.