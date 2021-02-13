«Допрос Сытника и Калужинского отменяется. Вчера поздно вечером вернулась из Брюсселя. Думала, что у меня график был насыщенный. Сегодня хочу подробно рассказать обо всем, чем была занята в течение поездки, и каких договоренностей мне удалось достичь. Всем добра», — написала Венедиктова.
Директора НАБУ Артема Сытника и начальника главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского должны были допросить по делу замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова.
При этом повестки Сытнику и Калужинскому о вызове на допрос в Генпрокуратуру вручили вечером 12 февраля, когда Венедиктовой не было в стране.
По словам советника министра обороны, редактора издания Цензор Юрия Бутусова, так была сорвана попытка замгенпрокурора Алексея Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и вывести дело Татарова из-под юрисдикции НАБУ.
В ноябре Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти». При этом Зеленский уверял послов G7, что гарантирует сохранение должности главы НАБУ.
В декабре представители НАБУ заявили, что Олегу Татарову сообщено о подозрении во взяточничестве и причастности к делу экс-владельца фирмы "Укрбуд" Максима Микитася.