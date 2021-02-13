«У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады! Вполне справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а лишь подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента», — написал Лозинский.
Он сообщил, что сам на прошлой неделе потребовал в Раде отмены аккредитации для сотрудников каналов Zik, Newsone и 112.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», Zik и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.