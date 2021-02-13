Журналистов телеканалов «112 Украина», «Newsone» и ZIK, против которых ввели санкции, лишили аккредитации в Верховной Раде. Об этом 13 февраля сообщил в Facebook депутат от партии «Голос» Роман Лозинский

«У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады! Вполне справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а лишь подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента», — написал Лозинский.

Бужанский просит ввести санкции против канала, в эфире которого оскорбили украинцев © Facebook, Макс Бужанский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», Zik и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.