Миссия вела работу в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что сторонам не удалось пересмотреть кредитную программу для Киева.
«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться», — сказал Люнгман.
В ходе дискуссий обсуждалось усиление управления Нацбанком; мероприятия по уменьшению фискального дефицита в среднесрочной перспективе; улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; законодательные инициативы по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства. Также на переговорах речь шла о мероприятиях в секторе энергетики.
В 2021 году Украина должна будет выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,7 млрд долларов.
В июне 2020 года МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины. Согласно ей, в течение 18 месяцев фонд должен перечислить Киеву $5 млрд, однако за 2020 год был получен только один транш в размере $2,1 млрд.