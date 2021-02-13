Миссия МВФ на Украине завершилась без результата. Об этом 13 февраля сообщил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман, передает РИА Новости

Миссия вела работу в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что сторонам не удалось пересмотреть кредитную программу для Киева.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться», — сказал Люнгман.

Украина отдает остатки независимости в обмен на деньги МВФ © Facebook, Офіс Президента України

В 2021 году Украина должна будет выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,7 млрд долларов.

В июне 2020 года МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины. Согласно ей, в течение 18 месяцев фонд должен перечислить Киеву $5 млрд, однако за 2020 год был получен только один транш в размере $2,1 млрд.