«На подконтрольной вооруженным формированиям территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств», — говорится в сообщении.
В пресс-центре Народной милиции ЛНР уточнили, что взрывы произошли в результате работы инженерно-саперных групп ВСУ у линии соприкосновения, в районе подконтрольных Украине населенных пунктов Орехово и Новоалександровка.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.
«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — отметили в ЛНР.
В Минобороны Украины заявили, что взрывы произошли в результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны ополченцев. Также, по утверждению ведомства, за 12 февраля на линии соприкосновения якобы было отмечено семь нарушений режима прекращения огня.
Ранее, 11 февраля, с рабочей поездкой на линию соприкосновения в Донбассе прибыл президент Владимир Зеленский с послами стран «Большой семерки».
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
Ранее председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кравчук заявил, что военные будут «на выстрел отвечать выстрелом».