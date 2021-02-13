На позициях украинских силовиков были зафиксированы подрывы мин. Об этом сообщили представители Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в комментарии РИА Новости 13 февраля

«На подконтрольной вооруженным формированиям территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств», — говорится в сообщении.

В пресс-центре Народной милиции ЛНР уточнили, что взрывы произошли в результате работы инженерно-саперных групп ВСУ у линии соприкосновения, в районе подконтрольных Украине населенных пунктов Орехово и Новоалександровка.

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«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — отметили в ЛНР.

В Минобороны Украины заявили, что взрывы произошли в результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны ополченцев. Также, по утверждению ведомства, за 12 февраля на линии соприкосновения якобы было отмечено семь нарушений режима прекращения огня.

Ранее, 11 февраля, с рабочей поездкой на линию соприкосновения в Донбассе прибыл президент Владимир Зеленский с послами стран «Большой семерки».

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Ранее председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кравчук заявил, что военные будут «на выстрел отвечать выстрелом».