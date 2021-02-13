За последние сутки на Украине коронавирус выявили еще у 5182 человек, (в том числе 330 детей и 226 медработников) Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава 13 февраля

При этом, по данным на 12 февраля, коронавирус подхватило на 409 человек меньше, 4773.

Украинцы узнали, во сколько им обойдется вакцина от COVID-19 © скриншот с видео "DumskayaTV"

Госпитализировано 1889 пациентов. За сутки медики провели 40 806 тестов на COVID-19.

По состоянию на 13 февраля наибольшее количество подтвержденных случаев ковида зарегистрировали в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

За все время пандемии на Украине заболели COVID-19 1 268 049 человек, 1 112 299 выздоровели, 24 285 скончались от осложнений.