Зеленский опозорился с поздравлением Китая с Новым годом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в Twitter народ КНР и Си Цзиньпина с Новым годом, добавив изображение столицы Непала Катманду. Об ошибке 12 февраля написала strana.ua

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В десятую годовщину стратегического партнерства подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», — написал Зеленский.

Он проиллюстрировал запись изображением площади Дурбар в Катманду. На ней расположен целый комплекс исторических зданий, буддистских и индуистских храмов, и дворцов, построенных с XII по XVIII век. Кроме того, на фото видны флаги Непала.

На ошибку президента обратили внимание в соцсетях. После этого картинку из поздравления удалили. Месть китайского дракона: почему Украина остается без вакцины © REUTERS, homas Peter/File Photo

Помимо оплошности с изображением, отмечается, что Зеленский поздравил жителей КНР в соцсети Twitter, которая в Китае запрещена.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель перепутала Литву и Латвию.

Также накануне на праздничном шоу в Китае украинский гопак объявили русским танцем.

В конце января Украина ввела санкции против китайских компаний и бизнесменов, которые намеревались приобрести авиазавод «Мотор Сич».