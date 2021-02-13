Зеленский опозорился с поздравлением Китая с Новым годом

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В десятую годовщину стратегического партнерства подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», — написал Зеленский.
Он проиллюстрировал запись изображением площади Дурбар в Катманду. На ней расположен целый комплекс исторических зданий, буддистских и индуистских храмов, и дворцов, построенных с XII по XVIII век. Кроме того, на фото видны флаги Непала.
На ошибку президента обратили внимание в соцсетях. После этого картинку из поздравления удалили.
Помимо оплошности с изображением, отмечается, что Зеленский поздравил жителей КНР в соцсети Twitter, которая в Китае запрещена.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель перепутала Литву и Латвию.
Также накануне на праздничном шоу в Китае украинский гопак объявили русским танцем.
В конце января Украина ввела санкции против китайских компаний и бизнесменов, которые намеревались приобрести авиазавод «Мотор Сич».