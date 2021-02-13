Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале февраля (но после решения о закрытии каналов), больше всего голосов получила бы «Европейская солидарность», за которую отдали бы свой голос 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. Затем идут «Оппозиционная платформа — За жизнь» — соответственно 11,4% и 16,8%; «Слуга народа» — 10,5% и 15,5%; «Батькивщина» — 8,9% и 13,2%.
«Для меня падение рейтинга ОПЗЖ логично, до сих пор на Украине не закрывались телеканалы, мало ли, что еще будет. Некоторые респонденты могут побояться сказать свой выбор, независимо от того, с глазу на глаз или по телефону. А если они боятся сказать, то другие будут бояться и проголосовать. Потому что на самом деле, я считаю, в политике и в жизни насилие — это ключ, который открывает все двери. То, что мне или вам может не нравиться насилие, не повлияет на его эффективность», — сказал эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, в результате чего они прекратили эфирное вещание.