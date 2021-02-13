Падение рейтинга «ОПЗЖ», которое показал опрос КМИС, вполне логично – на Украине еще никогда не закрывали телеканалы, люди шокированы происходящим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Алексей Попов: Зеленский показал, что способен на нестандартные ходы © sobityadnya.ru

«Для меня падение рейтинга ОПЗЖ логично, до сих пор на Украине не закрывались телеканалы, мало ли, что еще будет. Некоторые респонденты могут побояться сказать свой выбор, независимо от того, с глазу на глаз или по телефону. А если они боятся сказать, то другие будут бояться и проголосовать. Потому что на самом деле, я считаю, в политике и в жизни насилие — это ключ, который открывает все двери. То, что мне или вам может не нравиться насилие, не повлияет на его эффективность», — сказал эксперт.

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2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, в результате чего они прекратили эфирное вещание.