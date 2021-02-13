Остапчук заявил, что пока не намерен покидать шоу-бизнес ради политики, а вот коллеги, сделавшие такой выбор, его радуют.
«Мне только на руку то, что многие люди из моего окружения пошли в политику, ведь у меня стало меньше хороших конкурентов», — заявил он.
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Владимир Остапчук — украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. Сейчас он ведет шоу «Маска». В одном из интервью шоумен говорил, что сам никогда не был в России и никогда не задумывался о работе в этой стране. Но уточнил, что, как бы критически ни относился к подобному сотрудничеству, повлиять на решение других артистов не может.