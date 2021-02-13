Украинский телеведущий Владимир Остапчук, ранее критически высказавшийся в адрес коллег, уезжающих в Россию, на этот раз оценил поведение артистов-соотечественников, уходящих в политику. Об этом он рассказал изданию «Телеграф» 11 февраля

Минкульт Украины пополнил список персон нон грата еще семью российскими артистами © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Мне только на руку то, что многие люди из моего окружения пошли в политику, ведь у меня стало меньше хороших конкурентов», — заявил он.

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Владимир Остапчук — украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. Сейчас он ведет шоу «Маска». В одном из интервью шоумен говорил, что сам никогда не был в России и никогда не задумывался о работе в этой стране. Но уточнил, что, как бы критически ни относился к подобному сотрудничеству, повлиять на решение других артистов не может.