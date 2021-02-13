Юморист Максим Галкин похвастался поклонникам подарком, который приготовил для своей супруги — певицы Аллы Пугачевой — и всех влюбленных ко Дню святого Валентина. Фрагмент композиции он разместил в Instagram 11 февраля

«Вчера жене подарил валентинку, выгнала из дома в одном ботинке. Сказала, что если люблю я ее, "праздник устроишь мне как в кино!"» — поется в новой песне Галкина.

Киркоров «поужинал» в московском ЦУМе двух украинских звезд © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Посвящается Алле Пугачевой», «Не важно, насколько очень большого размера будет подаренный бриллиант, важней его чистота», «Что такое День Валентина? Это американцы придумали. А мы как обезьяны», «Максим, Вы празднуете праздник гомосексуалистов?» — отреагировали на пост пользователи.

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Ранее юморист попробовал себя еще и в роли тиктокера, записав видео своего танца под песню Верки Сердючки «Все будет хорошо!».